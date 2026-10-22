Школьный автобус опрокинулся во Владимирской области

Фото: МАХ/"УМВД России по Владимирской области"

Школьный автобус опрокинулся в Петушинском районе Владимирской области. Транспортное средство доставляло детей в МАОУ "Вольгинский лицей", сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Авария произошла утром 22 октября. По предварительным сведениям, автобус двигался по дороге между населенными пунктами Перново и Головино. На повороте водитель не справился с управлением, машина съехала на обочину и частично опрокинулась.

Двое учащихся и педагог, находившиеся в салоне, за помощью врачей не обращались. До лицея их довезли другим транспортом.

В областном управлении МВД уточнили, что всего в автобусе ехали четыре человека, включая двоих несовершеннолетних. На месте ДТП работают сотрудники ГАИ.

По факту случившегося прокуратура начала проверку. В рамках надзорных мероприятий будет дана оценка всем обстоятельствам произошедшего, в том числе исполнению требований законодательства при организации дорожного движения на автодороге, а также правил перевозки детей школьными автобусами.

Между тем в Тобольском районе Тюменской области минивэн врезался в стоящий грузовик. После столкновения первое транспортное средство загорелось. В результате аварии погибли семь человек. На месте ДТП работали сотрудники МЧС и областной службы экстренного реагирования.