Семь человек пострадали в ДТП с автобусом в Астрахани

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Семь человек, по предварительным данным, пострадали при столкновении легкового автомобиля с автобусом в Астрахани. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Астраханской области.

По информации ведомства, за рулем легковой машины была женщина. Она не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения.

Авария произошла возле торгового центра "Три кота". Подробности ДТП устанавливаются.

Ранее водитель автомобиля ВАЗ-2114 сбил нескольких человек на разделительной полосе на проспекте Авиастроителей в Ульяновске. После этого он врезался в световую опору. В результате пострадали 6 человек – трое пешеходов, а также водитель автомобиля и два его несовершеннолетних пассажира.