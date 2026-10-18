В Подмосковье в ДТП на трассе "Каспий" погибли два человека, еще три пострадали

Фото: MAX/"Подмосковная полиция"

На трассе Р-22 "Каспий" в Подмосковье столкнулись два легковых автомобиля. В результате аварии погибли два человека, еще трое получили травмы, сообщили в ГУ МВД по Московской области.

По предварительным данным полиции, водитель Kia выехал на встречную полосу и столкнулся с Hyundai. Водитель и пассажир Kia скончались на месте. Троих пострадавших доставили в медицинское учреждение.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Они устанавливают обстоятельства аварии.

Ранее в Подмосковье произошло ДТП, в котором погибли три девушки в возрасте от 14 до 16 лет. Авария случилась вечером 16 октября на 67-м километре дороги Кашира – Кимовск – Узловая.

По предварительным данным, грузовик MAN под управлением 46-летнего водителя при повороте налево со второстепенной дороги столкнулся со встречным автомобилем ВАЗ. Пассажирки легковушки погибли, а ее 19-летнего водителя госпитализировали с телесными повреждениями. По факту аварии возбудили уголовное дело, водителя грузовика задержали.

