18 октября, 20:31Происшествия
В Подмосковье в ДТП на трассе "Каспий" погибли два человека, еще три пострадали
Фото: MAX/"Подмосковная полиция"
На трассе Р-22 "Каспий" в Подмосковье столкнулись два легковых автомобиля. В результате аварии погибли два человека, еще трое получили травмы, сообщили в ГУ МВД по Московской области.
По предварительным данным полиции, водитель Kia выехал на встречную полосу и столкнулся с Hyundai. Водитель и пассажир Kia скончались на месте. Троих пострадавших доставили в медицинское учреждение.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Они устанавливают обстоятельства аварии.
Ранее в Подмосковье произошло ДТП, в котором погибли три девушки в возрасте от 14 до 16 лет. Авария случилась вечером 16 октября на 67-м километре дороги Кашира – Кимовск – Узловая.
По предварительным данным, грузовик MAN под управлением 46-летнего водителя при повороте налево со второстепенной дороги столкнулся со встречным автомобилем ВАЗ. Пассажирки легковушки погибли, а ее 19-летнего водителя госпитализировали с телесными повреждениями. По факту аварии возбудили уголовное дело, водителя грузовика задержали.
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