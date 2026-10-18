Два человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Приамурье

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В Амурской области на федеральной автодороге "Амур" столкнулись грузовой автомобиль и микроавтобус. Водитель и пассажир микроавтобуса скончались на месте от полученных травм. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария произошла около 15:00 по местному времени (09:00 по московскому) на 796-м километре трассы. По предварительным данным, из-за выезда на полосу встречного движения произошло столкновение грузового автомобиля FAW с полуприцепом и автомобиля "Тойота-Хайс".

Кроме того, пострадали семь пассажиров микроавтобуса, они госпитализированы.

Ранее шесть человек получили травмы в результате столкновения двух автомобилей в поселке Заводской Приморского края. В частности, пострадали дети 2018 и 2026 годов рождения.

Предварительно, водитель Toyota Estima Emina ехал из Артема в сторону поселка Суражевка. При повороте налево на прилегающую территорию он не уступил дорогу Honda CMX, которая двигалась по главной дороге прямо.