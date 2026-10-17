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17 октября, 20:11

Происшествия

Уголовное дело возбудили после ДТП в Карелии, где погибли водитель скорой и педиатр

Фото: vk.ru/mvd10

Уголовное дело возбуждено по факту аварии с участием автомобиля скорой медицинской помощи в Петрозаводске, в которой погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике Карелия.

По данным ведомства, расследованием занимается Следственное управление УМВД России по Петрозаводску. Дело квалифицировали по статье 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц").

Водитель легкового автомобиля Kia задержан, сейчас проводятся следственные действия, уточнили в МВД.

Авария произошла 17 октября на перекрестке улиц Красноармейской и Максима Горького. Столкнулись Kia и карета скорой помощи. Медики спешили на вызов к семимесячному ребенку, на машине были включены проблесковые маячки. Погибли педиатр и водитель скорой – оба скончались на месте происшествия.

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