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17 октября, 09:41

Происшествия

Двое сотрудников скорой помощи погибли в ДТП в Карелии

Фото: МАХ/"МВД по Республике Карелия"

Двое сотрудников скорой помощи погибли в ДТП в центре Петрозаводска в Карелии. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД России.

Авария случилась 17 октября около 02:52 на пересечении улиц Красноармейской и Максима Горького. По предварительным данным, столкнулись автомобиль Kia и карета скорой помощи. Водитель скорой и его коллега скончались на месте происшествия.

Водитель Kia госпитализирован. На месте работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа.

Как рассказал руководитель республиканского Минздрава Михаил Охлопков, медики спешили на вызов к 7-месячному ребенку. На автомобиле были включены проблесковые маячки.

"Скорую буквально снес автомобиль, за рулем которого был мужчина 1997 года рождения. Он остался жив, доставлен в больницу. Состояние стабильное", – написал Охлопков в своем телеграм-канале.

Ранее автомобиль с подростками перевернулся в Саратовской области. ДТП произошло около села Новосельское в Аркадакском районе. Несовершеннолетний водитель доставлен в больницу, а его пассажирка скончалась на месте от полученных травм.

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