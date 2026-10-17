17 октября, 09:41Происшествия
Двое сотрудников скорой помощи погибли в ДТП в Карелии
Фото: МАХ/"МВД по Республике Карелия"
Двое сотрудников скорой помощи погибли в ДТП в центре Петрозаводска в Карелии. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД России.
Авария случилась 17 октября около 02:52 на пересечении улиц Красноармейской и Максима Горького. По предварительным данным, столкнулись автомобиль Kia и карета скорой помощи. Водитель скорой и его коллега скончались на месте происшествия.
Водитель Kia госпитализирован. На месте работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа.
Как рассказал руководитель республиканского Минздрава Михаил Охлопков, медики спешили на вызов к 7-месячному ребенку. На автомобиле были включены проблесковые маячки.
"Скорую буквально снес автомобиль, за рулем которого был мужчина 1997 года рождения. Он остался жив, доставлен в больницу. Состояние стабильное", – написал Охлопков в своем телеграм-канале.
Ранее автомобиль с подростками перевернулся в Саратовской области. ДТП произошло около села Новосельское в Аркадакском районе. Несовершеннолетний водитель доставлен в больницу, а его пассажирка скончалась на месте от полученных травм.
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