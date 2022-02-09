Фотогалереи

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VIII Международная книжная ночь Гарри Поттера прошла в Москве
В Москве началась II Художественно-промышленная выставка-форум "Уникальная Россия"
Собянин осмотрел строящийся скоропомощной комплекс в ГКБ № 15
Пушкинский музей обновил экспозицию Галереи искусства стран Европы и Америки
ЦСКА проиграл турецкому "Анадолу Эфес" в матче баскетбольной Евролиги
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Кормушки для птиц от телеканала Москва 24 появились в столичных парках
Мемориальный вечер "Хранитель памяти" состоялся в "Геликон-опере"
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Третьяковская галерея откроет Музей Павла и Сергея Третьяковых
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