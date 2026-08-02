Минэнерго Молдавии призвало жителей экономить электричество на фоне кризиса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Министерство энергетики Молдавии призвало граждан сокращать потребление электроэнергии в часы пиковой нагрузки. Соответствующее обращение опубликовано на сайте ведомства.

Поводом для предупреждения стала ситуация в Румынии, где власти ввели режим повышенной готовности на 30 дней. Причина – снижение выработки электроэнергии из-за низкого уровня воды в Дунае. В молдавском Минэнерго считают, что это может усилить давление на региональный энергорынок.

"Призываем граждан рационально использовать электроэнергию и по возможности избегать включения приборов с высоким потреблением в часы максимальной нагрузки. Рекомендуем переносить использование энергоемкой бытовой техники с 18:00 до 23:00 на дневное время, чтобы снизить нагрузку на энергосистему и избежать дополнительных затрат на покупку электроэнергии", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что сейчас госкомпания Energocom полностью обеспечивает потребности потребителей. Однако в периоды пикового спроса стране может потребоваться закупать дополнительные объемы на региональных рынках, где цены обычно выше.

По данным министерства, на 1 августа Energocom закупила 9 523 мегаватт-часов электроэнергии. Большая часть объемов поступила по двусторонним импортным контрактам и из возобновляемых источников.

Молдавия переживает затяжной экономический кризис, сопровождающийся высокой инфляцией и ростом госдолга. Оппозиция неоднократно обвиняла команду президента Майи Санду в некомпетентности и неспособности справиться с падением уровня жизни населения на фоне разрыва традиционных экономических связей с СНГ и энергокризиса.

Решение о введении режима тревоги в энергетическом секторе сроком на месяц правительство Молдавии приняло в рамках внеочередном заседании кабинета министров. Инициатором выступил премьер республики Василе Тофан, которого поддержали члены правительства. Причиной стал дефицит горючего, который наблюдается из-за ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по порту Новороссийска и трудностей навигации по Дунаю из-за обмеления реки.