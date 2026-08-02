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02 августа, 11:27

Политика

Лантратова помогла родственникам найти раненого бойца СВО

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова совместно с Минобороны России помогла родственникам разыскать раненого бойца, с которым была потеряна связь. Об этом омбудсмен сообщила в своем канале в MAX.

К ней обратилась супруга участника специальной военной операции из Сахалинской области. Мужчина получил тяжелые ранения, после чего перестал выходить на связь, и родные долгое время не знали о его судьбе.

"Совместно с уполномоченным по правам человека в Сахалинской области Анатолием Крутченко мы направили срочный запрос в Главное военно-медицинское управление Минобороны России. Благодаря оперативному взаимодействию ситуация прояснилась", – написала Лантратова.

Выяснилось, что военнослужащий проходит лечение в Мариинской больнице Санкт-Петербурга. Омбудсмен заверила, что держит ситуацию на контроле.

Ранее Лантратова сообщила о запуске прямого канала связи с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом. Стороны договорились об оперативном обмене справками, необходимыми для получения социальных и пенсионных выплат семьями погибших.

Омбудсмен пояснила, что необходимость такого механизма возникла из-за разрыва дипломатических и межведомственных отношений. Из-за этого, в частности, возникали проблемы, когда бойцы проживали в России, а их родители – на Украине, и без официального свидетельства о смерти часть выплат оставалась замороженной.

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