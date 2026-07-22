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22 июля, 07:33

Политика

Лантратова заявила об оперативном обмене списками пропавших без вести с Украиной

Фото: РИА Новости/Юрий Кочетков

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова заявила, что они с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом наладили оперативный обмен списками пропавших без вести и их проверку. Об этом она рассказала в беседе с ТАСС.

"Нам удалось выстроить плотную коммуникацию с украинским омбудсменом. Мы регулярно находимся на связи. Договорились о запуске работы, как говорится, с чистого листа. Первое, что мы делаем, – мы обмениваемся списками без вести пропавших людей", – пояснила она.

По словам Лантратовой, стороны достаточно оперативно проверяют, находятся ли эти люди в плену или их нет на территории Украины.

"Это вот первое такое направление – верификация этих списков", – уточнила российский омбудсмен.

Еще одно направление совместной работы – договоренность о взаимных посещениях пленных. Правозащитница также отметила, что на данный момент известно о более 300 пропавших без вести жителях Курской области. При этом всех курян, находившихся в плену, удалось вернуть.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ заявляла, что Россия не держит в плену мирных жителей Украины. Более того, при желании они могут спокойно вернуться на родину через территорию РФ.

В пример Лантратова приводила в пример случай, когда на территории России обнаружили украинцев. Тогда их просто передали другой стороне.

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