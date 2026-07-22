Работа складов Wildberries в Краснодаре и Невинномысске приостановлена

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Работа логистических центров Wildberries в Краснодаре и Невинномысске приостановлена. Об этом сообщили в телеграм-канале "WB партнеры".

Уточняется, что продавцы могут отменить уже запланированные поставки на эти склады или выбрать другие логистические центры. Стоимость хранения товаров на них не будет начисляться с 22 июля. Дополнительная информация появится на портале продавцов.

Об обстреле складских комплексов в Краснодаре и Невинномысске стало известно в ночь на 22 июля. В результате атак на объектах произошло возгорание.

В первом населенном пункте пострадали три человека, а во втором – пять. Всем им оказана медицинская помощь.

Основательница Wildberries Татьяна Ким позже сообщила, что профильные службы уже начали работу по устранению последствий атак. Она призвала партнеров ориентироваться только на официальные источники.

