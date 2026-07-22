Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 июля, 08:23

Происшествия

Работа складов Wildberries в Краснодаре и Невинномысске приостановлена

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Алексей Белкин

Работа логистических центров Wildberries в Краснодаре и Невинномысске приостановлена. Об этом сообщили в телеграм-канале "WB партнеры".

Уточняется, что продавцы могут отменить уже запланированные поставки на эти склады или выбрать другие логистические центры. Стоимость хранения товаров на них не будет начисляться с 22 июля. Дополнительная информация появится на портале продавцов.

Об обстреле складских комплексов в Краснодаре и Невинномысске стало известно в ночь на 22 июля. В результате атак на объектах произошло возгорание.

В первом населенном пункте пострадали три человека, а во втором – пять. Всем им оказана медицинская помощь.

Основательница Wildberries Татьяна Ким позже сообщила, что профильные службы уже начали работу по устранению последствий атак. Она призвала партнеров ориентироваться только на официальные источники.

Читайте также


бизнеспроисшествиярегионыТатьяна Ким

Помогут ли препараты с мелатонином победить бессонницу?

Специалисты напоминают: любой препарат должен использоваться по показаниям

Читать
закрыть

К чему приведет запрет на увеличение стоимости жилья в рассрочку?

Эксперты уверены: в этом случае квартиры будут перепродаваться через аффилированные организации

Читать
закрыть

Можно ли потерять деньги из-за финансовых советов ИИ?

Эксперты призывают не полагаться только на агрегатор, а разбираться в вопросах самостоятельно

Читать
закрыть

Как внедрение уроков по этике повлияет на поведение детей?

Необходимость связана с низким уровнем этики и речевой культуры

Ведение таких уроков поможет школьникам лучше понять друг друга и урегулировать конфликты

Читать
закрыть

Как рекордный Эль-Ниньо отразится на Москве?

Эффекты явления станут заметны зимой, а также весной и летом следующего года

Частично процессы уже отражаются на столичном регионе

Читать
закрыть

Почему Европе стало труднее вводить санкции против РФ?

Эксперты уверены: Европа изначально наивно рассматривала введение санкций как линейный процесс

Читать
закрыть

Поможет ли дача поправить здоровье и сэкономить семейный бюджет?

Человек получает умеренные нагрузки, например, при прополке грядок или других работах

Читать
закрыть

Как будет работать механизм "обратного взыскания" со счетов мошенников?

Эксперты уверены: механизм "обратного взыскания" средств является естественным

Для его реализации необходимо доказать, что действие было мошенническим

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика