Standard: дракон два дня летал над шотландским Глазго

Фото: wigantoday.net

Модель дракона Сиракс из вселенной "Игры престолов" два утра подряд летала над шотландским городом Глазго. Об этом сообщает газета Standard со ссылкой на оператора и пилота Денниса Гутовски.

Трехмерная модель дракона, который по сюжету сериала "Дом Дракона" принадлежал Рейнире Таргариен, появилась в Глазго для продвижения третьего сезона шоу, а также в честь открытия Игр Содружества 2026 года.

Над созданием дракона трудились 14 человек. Модель оснащена двумя двигателями и 23 подвижными частями, которые придают реалистичность движениям головы, хвоста и крыльев размахом 8 метров. Внутри дракона – пенополистирол, а также скелет из углеволокна и алюминия.

Источником вдохновения для создателей послужила модель летательного аппарата Леонардо да Винчи.

Ранее телекомпания HBO также запустила Сиракс над Тауэром в Лондоне. Дракона создала немецкая авиационная компания Airstage. Его вес составляет 13 килограммов, а создание заняло 3 месяца.