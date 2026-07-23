Глава семьи Тепляковых заявил, что они готовятся к рождению десятого ребенка

Фото: youtube.com/alisaxuexi

Глава многодетной семьи Евгений Тепляков сообщил, что они с супругой Натальей ждут десятого ребенка. Об этом он рассказал на своем YouTube-канале.

Сейчас в семье подрастают девять детей. Младшим на данный момент остается сын с именем Альрик Финист Ольрион, который родился летом 2024 года.

Супруги не раз подчеркивали, что многодетность – их осознанный выбор. Наталья Теплякова ранее признавалась, что изначально ее планы были иными: после рождения первой дочери Алисы она собиралась вернуться к работе, когда семья жила в Китае. Однако со временем супруги поняли, что именно большая семья делает их счастливыми.

Женщина не скрывает, что справляться с таким количеством детей бывает непросто. Она рассказывала, что была бы рада помощи – семья уже пыталась найти няню, но подходящего специалиста не нашлось. Теплякова считает, что государственные социальные программы могли бы предусматривать такую поддержку.

Ее муж также указывал, что семья пользуется скидкой в размере 30% на оплату коммунальных услуг, получает около 20 тысяч рублей ежемесячной поддержки от мэрии Москвы, а также имеет право на бесплатный проезд и выдачу молочной продукции для детей.

Существуют и другие выплаты, связанные с беременностью, но они весьма скромные. Мужчина неоднократно выражал недовольство тем, что объем государственной помощи значительно меньше, чем многие представляют, а уровень доходов семьи остается практически неизменным уже несколько лет.

Ранее СМИ сообщали, что 13-летняя девочка-вундеркинд Алиса Теплякова закончила РГГУ и получила диплом педагога-психолога. Девочка училась в дистанционном формате, хотя по федеральным стандартам образование по направлению "психология" можно получить только в очной и очно-заочной форме.

Журналисты указывали, что оригинальность ее выпускной работы оценили в 15%. Позже это объяснили особенностью работы системы "Антиплагиат", а также ошибкой. Научный руководитель говорил, что законные представители девочки были "высоко вовлечены" в процесс, из-за чего сложно оценить участие Тепляковой в создании текста.

