Минпросвещения РФ сообщило о введении русского языка в бразильских школах

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Бразильские школьники начнут изучать русский язык как иностранный. Об этом сообщила пресс-служба Минпросвещения РФ.

В ходе совещания представители министерств образования России и Бразилии приняли решение включить в учебные планы некоторых бразильских школ русский язык, тем самым продвигая его в республике.

Стороны заявили о взаимном интересе к совместным образовательным проектам, в том числе в сферах детского отдыха и оздоровления, а также среднего профессионального образования.

Ранее Минпросвещения утвердило программу изучения арабского языка в российских школах. Она будет действовать с 1 сентября. Глава ведомства Сергей Кравцов напомнил, что олимпиада по арабскому в России проводится уже три года подряд.

При этом ЕГЭ по арабскому могут ввести не раньше 2033 года, уточнили в Рособрнадзоре. В ведомстве рассказали, что учебно-методические материалы для изучения этого предмета должны быть разработаны к 2030 году.

