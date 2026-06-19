Минпросвещения утвердило программу изучения арабского языка в российских школах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Утверждена программа изучения арабского языка в российских школах, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в рамках рабочей встречи, посвященной вопросам деятельности Образовательного центра имени шейхи Фатимы бинт Мубарак в Областной гимназии имени Е. М. Примакова.

"Центр работает порядка 2 лет, и нам уже удалось достичь значительных результатов", – приводит слова министра пресс-служба ведомства.

По словам Кравцова, программа изучения арабского языка начнет действовать с 1 сентября нового учебного года. Он напомнил, что уже 3 года также проводится олимпиада по арабскому языку.

Также глава ведомства указал, что на арабский язык были переведены русские народные сказки, книга о России и книги русских писателей. Все эти материалы передали в Объединенные Арабские Эмираты.

Ранее в Рособрнадзоре сообщили, что устный экзамен по истории для 9-х классов могут провести в феврале или марте 2028 года. Тем не менее ведомство еще точно не определилось со сроками.

Экзамен станет обязательным для девятиклассников со следующего года и будет проводиться перед основным государственным экзаменом. Нововведение будет форматом допуска к ГИА. При этом вводить такую форму проверки знаний для выпускников 11-х классов Рособрнадзор не собирается.

