29 мая, 11:52

Общество

Устный экзамен по истории для 9-х классов может пройти в феврале-марте 2028 года

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Устный экзамен по истории для 9-х классов могут провести в России в феврале или марте 2028 года. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, его слова приводит РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что ведомство еще точно не определилось со сроками.

Экзамен по истории станет обязательным для девятиклассников со следующего года и будет проводиться перед основным государственным экзаменом. Нововведение будет форматом допуска к ГИА.

Вводить такую форму проверки знаний для выпускников 11-х классов Рособрнадзор не собирается. При этом история станет превалирующим предметом на ЕГЭ для гуманитарных вузов России в 2027 году.

Девятиклассники в России начнут сдавать устный экзамен по истории

образованиеобщество

