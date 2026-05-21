Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 мая, 11:36

Общество

В Рособрнадзоре исключили устный экзамен по истории для 11-х классов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Рособрнадзор не собирается вводить обязательный устный экзамен по истории для выпускников 11-х классов. Об этом сообщил глава ведомства Анзор Музаев во время горячей линии на "Радио РБК", посвященной государственной итоговой аттестации (ГИА) в этом году.

Однако Музаев напомнил, что с 2028 года ученики 9-х классов будут сдавать устный экзамен по истории. Данный предмет глава Рособрнадзора назвал важным, а также уточнил, что тест по нему станет уже третьим в списке обязательных.

Устный экзамен по истории будет проводиться перед основным государственным экзаменом. Планируется, что нововведение станет форматом допуска к ГИА и будет назначаться на январь – апрель.

В свою очередь, история станет превалирующим предметом на ЕГЭ для гуманитарных вузов России в 2027 году. Как пояснял Музаев, выпускник 9-го класса должен знать о том, что его ждет на экзамене через два года. В связи с этим 2026 год было решено сделать переходным.

Обязательный устный экзамен по истории введут для девятиклассников с 2028 года

Читайте также


образованиеобщество

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика