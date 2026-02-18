Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 февраля, 12:01

Общество

ЕГЭ по истории станет превалирующим предметом для гуманитарных вузов в 2027 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

История станет превалирующим предметом на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) для гуманитарных вузов России в 2027 году. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев в ходе пресс-конференции, посвященной старту кампании ЕГЭ в текущем году.

"Выпускник 9-го класса должен знать о том, что его ждет на ЕГЭ через 2 года, серьезным изменениям не должен подвергаться и выпускник 10-го класса. Поэтому у нас 2026 год переходный", – цитирует его ТАСС.

Основной период сдачи ЕГЭ в 2026 году начнется 1 июня. В этот день ученики сдадут экзамены по истории, литературе и химии. Затем, 4 июня, состоится ЕГЭ по русскому языку, а 8-го числа – по математике базового и профильного уровней.

Ранее в Минцифры рассказывали, что 11-классники из 20 регионов России смогли выбрать предметы для сдачи ЕГЭ при помощи портала "Госуслуги". Всего через сервис направили 71 тысячу заявлений, что составляет примерно 70% от общего числа поданных в этих регионах. Воспользоваться услугой могли не только одиннадцатиклассники, но и студенты колледжей, а также выпускники прошлых лет.

Читайте также


образованиеобщество

Главное

Нужен ли в России реестр инвестблогеров?

[URL=https://www.m24.ru/articles/obshchestvo/18022026/875145]В интернете распространяется много неквалифицированных советов/URL]

Эксперты уверены: огромный спектр рекомендаций может привести к серьезным последствиям

Читать
закрыть

Законно ли забирать у партнера подарки после расставания?

Требовать назад имущество, которое человек передал добровольно, невозможно

В подобной ситуации можно обратиться со встречным иском и потребовать моральную компенсацию

Читать
закрыть

Что известно о возможной блокировке Telegram в РФ с 1 апреля?

Эксперты допускают разные сценарии – от снятия ограничений до тотального запрета

Многие считают сообщения о блокировке информационным вбросом

Читать
закрыть

Сочетания с какими продуктами сделают пельмени полезным блюдом?

Готовить блюдо стоит в домашних условиях, контролируя его состав

Желательно, чтобы в пельменях не было соевого белка

Читать
закрыть

Нужно ли регулировать деятельность блогов о здоровье?

Любые врачебные советы должны находиться под контролем государства

Приносить реальную пользу могут блогеры, которые рассказывают о правах пациентов

Читать
закрыть

К чему приведет новое экспресс-тестирование по слюне для водителей?

Введение экспресс-тестов через слюну направлено на борьбу с наркотиками

Эксперты предполагают, что экспресс-тест даст возможность проверок на лекарства

Читать
закрыть

Введут ли онлайн-продажу товаров "18+" по биометрии?

Мера поможет защитить подрастающее поколение от такой продукции

Однако возможны кражи биометрических данных и использования их в мошеннических схемах

Читать
закрыть

В чем опасность нового аналога "Оземпика"?

Любая из этих форм медикаментов грубо вмешивается в гормональную систему

Снижение веса происходит за счет того, что тормозится моторика желудочно-кишечного тракта

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика