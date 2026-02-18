ЕГЭ по истории станет превалирующим предметом для гуманитарных вузов в 2027 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

История станет превалирующим предметом на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) для гуманитарных вузов России в 2027 году. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев в ходе пресс-конференции, посвященной старту кампании ЕГЭ в текущем году.

"Выпускник 9-го класса должен знать о том, что его ждет на ЕГЭ через 2 года, серьезным изменениям не должен подвергаться и выпускник 10-го класса. Поэтому у нас 2026 год переходный", – цитирует его ТАСС.

Основной период сдачи ЕГЭ в 2026 году начнется 1 июня. В этот день ученики сдадут экзамены по истории, литературе и химии. Затем, 4 июня, состоится ЕГЭ по русскому языку, а 8-го числа – по математике базового и профильного уровней.

Ранее в Минцифры рассказывали, что 11-классники из 20 регионов России смогли выбрать предметы для сдачи ЕГЭ при помощи портала "Госуслуги". Всего через сервис направили 71 тысячу заявлений, что составляет примерно 70% от общего числа поданных в этих регионах. Воспользоваться услугой могли не только одиннадцатиклассники, но и студенты колледжей, а также выпускники прошлых лет.

