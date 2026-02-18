Форма поиска по сайту

18 февраля, 12:10

Общество

Новая викторина о Масленице появилась на портале "Узнай Москву"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

Тематическая викторина о Масленице, подготовленная департаментом культурного наследия, появилась на портале "Узнай Москву". Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Участники ответят на 11 вопросов и узнают, какое было любимое место народных гуляний у москвичей и где они покупали угощения для праздничного стола, рассказал глава ведомства Алексей Емельянов.

Кроме того, в викторине будут вопросы о том, в каких заведениях на Масленицу хлебом и солью встречали гостей, как зазывали посетителей работники трактиров и что делали горожане в Прощеное воскресенье.

Пользователи, которые правильно ответят на максимальное количество вопросов за наименьшее время, получат книжные издания департамента культурного наследия.

Между тем 22 февраля колесо обозрения "Солнце Москвы" изменит подсветку на желтый цвет в честь Масленицы. Этот цвет символизирует солнце и тепло. Также с 12:00 до 15:00 для гостей проведут хороводы и народные игры, подарят подарки и угостят приготовленными на открытом воздухе блинами.

Необычные рецепты блинов набрали популярность в Сети

обществофестивалигород

