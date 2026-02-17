Форма поиска по сайту

17 февраля, 12:28

Спорт

Посостязаться в жиме полена и прыжках в мешках можно на площадках "Масленицы"

Фото: пресс-служба Департамента торговли и услуг города Москвы

В рамках фестиваля "Масленица", который проходит в Москве до 22 февраля, горожан и гостей столицы ждут спортивные состязания. В их числе – жим полена стоя и челночные прыжки в мешках, передает портал мэра и правительства столицы.

Состязания организованы на 27 площадках и доступны ежедневно: в будни с 15:00 до 21:00, в выходные – с 12:00 до 21:00. Также участникам предлагают выполнить зашагивания на тюк сена, джампинг-джеки, приседания с поленом и отжимания от тюка сена.

Соревнования проводятся в личном зачете и включают 3 комплекса упражнений, которые нужно комбинировать для максимального результата. Например, в одном из комплексов нужно на время преодолеть челночный бег, сделать 9 приседаний с бревном и 12 отжиманий от тюка.

Ежедневно определяют лучшего спортсмена в каждой категории. Он получает медаль, грамоту и приз победителя дня.

На портале отметили, что участие в масленичных стартах – это возможность прикоснуться к традициям, провести время с семьей на свежем воздухе и показать детям, что сила и ловкость могут проявляться не только в тренажерном зале, но и в старинных народных забавах. Спортивная программа призвана объединять горожан вокруг общих ценностей, здорового образа жизни и радости совместного досуга.

Фестиваль "Масленица" проводится в столице с 2017 года в рамках цикла "Московские сезоны". В этом году он уже второй раз проходит в рамках проекта "Зима в Москве". Помимо развлекательной программы, на площадках работают шале "Москва помогает", где можно передать подарки и вещи для участников СВО и детей из новых регионов.

Ранее нутрициолог Ольга Ромашина рассказала, что полезной альтернативой классическим блинам станут блины из кефира и отрубей. При выборе более полезной муки для блинов эксперт посоветовала использовать цельнозерновую – она богата витаминами группы В, минералами, а также клетчаткой.

