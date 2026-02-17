Форма поиска по сайту

17 февраля, 13:39

Транспорт

Самолет Нарьян-Мар – Уфа вернулся в аэропорт вылета из-за датчика незакрытой двери

Фото: depositphotos/Feverpitch

Причиной возвращения самолета Нарьян-Мар – Уфа в аэропорт вылета стала сработавшая сигнализация датчика незакрытой входной двери. Об этом сообщило ненецкое информагентство NAO24 в телеграм-канале.

Уточняется, самолет авикаомпании "Руслайн", выполнявший рейс 7R 258, вылетел из столицы региона в 10:46 по местному времени (совпадает с московским). После срабатывания сигнализации экипаж решил совершить посадку в Нарьян-Маре, выработав перед этим топливо.

В пресс-службе воздушной гавани заявили ТАСС, что самолет благополучно сел в аэропорту вылета.

Ранее авиасудно, которое направлялось по маршруту Новый Уренгой – Домодедово, совершило вынужденную посадку в Шереметьево. По данным источников, Airbus A320 столкнулся с сбоем в системе управления. Инцидент произошел 15 февраля.

В тот же вечер в Шереметьево приземлился пассажирский Boeing 738 с треснувшим лобовым стеклом. Экипаж сообщил о проблеме во время выполнения рейса из Санкт-Петербурга в Нижнекамск, после чего сразу же принял решение о посадке. Приземление прошло в штатном режиме.

транспортрегионы

