Эколог Рыбальченко: в России практически не осталось бобров местного происхождения

Фото: 123RF.com/tspider

В России практически не осталось бобров местного происхождения. Об этом рассказал эколог Илья Рыбальченко, сообщает News.ru.

"То есть они (бобры. – Прим. ред.) есть, но завезенные канадские, которые полностью вытеснили российских в силу того, что они сильнее и лучше приспособлены, в том числе к жестокой среде", – пояснил Рыбальченко.

По его словам, бобры из Канады немного крупнее и агрессивнее. Они также привыкли точить зубы о деревья, произрастающие в их естественной среде обитания, в результате чего канадские бобры стачивают заросли в РФ гораздо быстрее.

Эколог подчеркнул, что в настоящее время трудно оценить ущерб, причиненный бобрами из Канады.

"На Северо-Западе активно расселяют семейство бобров. Иногда это опасно для прохожих, поскольку эти животные подтачивают деревья и строят свои хатки. Приходится их выселять в безлюдные места. Эта проблема коснулась даже Москвы", – сказал Рыбальченко.

Он также добавил, что для восстановления популяции российского вида необходимо отселять бобров в безопасные зоны и размножать.

Ранее в канадском национальном парке "Вуд-Баффало" была обнаружена крупнейшая в мире плотина бобров. Она видна даже на спутниковых фотографиях из космоса.

СМИ утверждали, что плотина расположена вдали от дорог и троп на севере провинции Альберта и достигает около 775 метров в длину – почти 7 футбольных полей в ряд. Она способна удерживать водоем площадью примерно 70 тысяч квадратных метров.