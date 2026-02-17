Форма поиска по сайту

17 февраля, 15:56

Мэр Москвы

Сергей Собянин рассказал о развитии кадетского образования в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Главной задачей кадетских классов в Москве является воспитание ответственных, неравнодушных граждан, которые готовы служить обществу и своему городу. Об этом в MAX заявил Сергей Собянин.

17 февраля в России отмечается День кадета. Мэр Москвы напомнил, что первые кадетские классы появились в столичных школах в 2014 году. В настоящее время в них обучаются свыше 20 тысяч ребят.

"При обучении много времени уделяется формированию лидерских качеств, командной работе и уважению к истории страны", – указал Собянин.

Московские кадеты ежегодно участвуют в главных патриотических мероприятиях столицы – в параде "Не прервется связь поколений", в вахте Памяти на Посту № 1 и многих других.

"Сегодня, в День кадета, торжественную клятву быть достойными гражданами своей страны дали ученики 7-х классов в Музее Победы на Поклонной горе. Поздравляю кадет со столь важным событием в их жизни! Оставайтесь верны себе и своим убеждениям", – добавил мэр.

В настоящее время имена героев Отечества носят свыше 70 школ столицы, а количество школьных музеев насчитывается уже свыше 1 100. Там создаются экспозиции о подвигах защитниках Родины, включая героев специальной военной операции (СВО).

"В военно-патриотических клубах под руководством опытных наставников молодежь участвует в поисковых экспедициях, изучает историю страны и готовится к военно-спортивным соревнованиям", – резюмировал Собянин.

Ранее градоначальник рассказывал, что в текущем году сеть спортивно-патриотических лагерей будет расширена. В прошлом году уже были открыты 3 таких лагеря, но в 2026-м появятся сразу 7 новых лагерей, названных в честь выдающихся маршалов и полководцев.

Таким образом, всего их станет 10. Они получат названия: "Жуков", "Конев", "Рокоссовский", "Василевский", "Суворов", "Нахимов", "Багратион", "Чуйков", "Ушаков" и "Кутузов".

Сергей Собянин рассказал о развитии кадетского образования в Москве

мэр Москвыобразованиеобществогород

