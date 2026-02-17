Балканский циклон принесет еще до 23 см снега в столицу

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Снежный покров в столице может вырасти еще на 20–23 сантиметра из-за Балканского циклона. Об этом в беседе с Москвой 24 рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По словам синоптика, сейчас высота снежного покрова составляет 46 сантиметров на ВДНХ и до 52 сантиметров на Балчуге. В Подмосковье высота местами достигает 78 сантиметров. Такой показатель зафиксировали в Черустях.

"В ближайшие дни ожидается затишье, а в четверг (19 февраля. – Прим. ред.) – новая волна снегопадов с балканским циклоном. Он принесет более теплый воздух средиземноморского происхождения, но и очередную порцию осадков", – отметил Тишковец.

При этом он опроверг слухи, что это самая снежная зима за 60 лет. На вторник, 17 февраля, высота снежного покрова в Москве составляет 48 сантиметров. Рекорд для этого дня в 64 сантиметра был установлен в 1966 году.

Кроме того, добавил Тишковец, декабрь в Москве был на 3,3 градуса теплее климатической нормы. За месяц выпало всего 70% осадков.

"Снежный покров более-менее сформировался только к Новому году. Январь, напротив, напомнил о зиме – среднемесячная температура оказалась на 2 градуса ниже нормы, а осадков выпало 156% от месячной нормы", – добавил синоптик.

Тишковец подчеркнул, что февраль идет с отклонением в минус 4,3 градуса от нормы. Осадков выпало 47%. В итоге среднесезонная температура воздуха по Москве составляет всего минус 1 градус от нормы. Рекордов по минимальным температурам этой зимой не было.

"Учитывая, что после пары холодных дней температура вернется в рамки климатической нормы и даже станет теплее, это отрицательное отклонение еще уменьшится. Так что в целом мы получаем примерно то, что и прогнозировали", – заключил Тишковец.

Тем временем городские службы Москвы организовали работы по вывозу снега с улично-дорожной сети. На особом контроле находится функционирование систем жизнеобеспечения столицы. В связи с похолоданием была скорректирована работа системы теплоснабжения.

Ожидается, что ночь на среду, 18 февраля, может стать самой холодной в столичном регионе с начала года. Столбики термометров в Москве местами могут опуститься до минус 22 градусов, а в Подмосковье – до минус 26 градусов.