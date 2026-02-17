Ночь на 18 февраля может стать самой холодной в Московском регионе с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Ночь на 18 февраля может самой холодной в столичном регионе с начала года. Об этом ТАСС заявили в Гидрометцентре России со ссылкой на последние прогностические данные.

По словам собеседника агентства, предстоящей ночью столбики термометров в Москве местами могут опуститься до минус 22 градусов, а в Подмосковье – до минус 26 градусов. Мороз, уточнил он, окрепнет на фоне облачной с прояснениями погоды, преимущественно без осадков. Однако в некоторых районах могут появиться туман и изморось.

Синоптики ожидают, что в ночь на 18 февраля в Москве будет около 18–20 градусов ниже нуля, по области – от 18 до 23 градусов мороза. Днем в Подмосковье не исключен небольшой снег. Температура воздуха должна составить минус 8–10 градусов в столице и минус 7–12 градусов – в Московской области.

До этого ночь на 3 февраля считалась самой холодной с начала года. Тогда на базовой метеостанции ВДНХ температура воздуха опустилась до минус 21,1 градуса. Это было на 0,1 градуса ниже прошлого минимального значения, зафиксированного 1 февраля.