Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 февраля, 12:32

Общество

Ночь на 18 февраля может стать самой холодной в Московском регионе с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Ночь на 18 февраля может самой холодной в столичном регионе с начала года. Об этом ТАСС заявили в Гидрометцентре России со ссылкой на последние прогностические данные.

По словам собеседника агентства, предстоящей ночью столбики термометров в Москве местами могут опуститься до минус 22 градусов, а в Подмосковье – до минус 26 градусов. Мороз, уточнил он, окрепнет на фоне облачной с прояснениями погоды, преимущественно без осадков. Однако в некоторых районах могут появиться туман и изморось.

Синоптики ожидают, что в ночь на 18 февраля в Москве будет около 18–20 градусов ниже нуля, по области – от 18 до 23 градусов мороза. Днем в Подмосковье не исключен небольшой снег. Температура воздуха должна составить минус 8–10 градусов в столице и минус 7–12 градусов – в Московской области.

До этого ночь на 3 февраля считалась самой холодной с начала года. Тогда на базовой метеостанции ВДНХ температура воздуха опустилась до минус 21,1 градуса. Это было на 0,1 градуса ниже прошлого минимального значения, зафиксированного 1 февраля.

Желтый уровень опасности объявили в Москве из-за тумана и гололедицы

Читайте также


обществопогодагород

Главное

Нужно ли регулировать деятельность блогов о здоровье?

Любые врачебные советы должны находиться под контролем государства

Приносить реальную пользу могут блогеры, которые рассказывают о правах пациентов

Читать
закрыть

К чему приведет новое экспресс-тестирование по слюне для водителей?

Введение экспресс-тестов через слюну направлено на борьбу с наркотиками

Эксперты предполагают, что экспресс-тест даст возможность проверок на лекарства

Читать
закрыть

Введут ли онлайн-продажу товаров "18+" по биометрии?

Мера поможет защитить подрастающее поколение от такой продукции

Однако возможны кражи биометрических данных и использования их в мошеннических схемах

Читать
закрыть

В чем опасность нового аналога "Оземпика"?

Любая из этих форм медикаментов грубо вмешивается в гормональную систему

Снижение веса происходит за счет того, что тормозится моторика желудочно-кишечного тракта

Читать
закрыть

Что изменится в сроках пересдачи теории для будущих водителей?

Дорабатывается проект о назначении повторного теоретического экзамена для тех, кто не сдал практику

В проекте МВД обозначен предельный срок назначения практического экзамена – 60 дней

Читать
закрыть

Как безопасно передвигаться по улицам во время гололеда?

Для возрастных граждан особенно важно иметь обувь с нескользящей подошвой

В идеале нужно уметь группироваться, прижав к себе руки и ноги

Читать
закрыть

Когда ушедшие зарубежные бренды вернутся в РФ?

Зарубежные бренды вернутся, когда ослабнет политизированное давление в их странах

Крупным международным корпорациям было бы выгодно снова прийти в Россию

Читать
закрыть

Когда нейросети заменят людей на работе?

Сейчас у ИИ есть так называемые "галлюцинации"

Эксперты уверены: предпосылок к тому, что ИИ сможет полностью заменить человека, пока нет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика