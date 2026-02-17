Минстрой РФ утвердил новый ГОСТ по отделке новостроек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Минстрой России утвердил новый ГОСТ по отделке в новостройках. Он вступит в силу 1 марта 2026 года, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Утвержден национальный стандарт ГОСТ Р 72509-2026 "Отделочные работы. Требования к результатам работ", который вводит единые измеримые критерии оценки качества отделки новостроек", – уточнили в министерстве.

К ключевым нововведением станет система классов отделки – от первого до восьмого. Для каждого из них установлены предельные отклонения по плоскостности, прямолинейности, вертикальности и горизонтальности, а также прописаны критерии визуальной оценки.

Вместе с тем ГОСТ охватывает основные виды внутренней отделки: штукатурные, облицовочные, малярные и обойные работы, монтаж потолков и полов. В нем также закреплены методы и средства контроля.

Для жилых зданий предусмотрен диапазон классов с первого по шестой. Это позволяет применять стандарт как в массовом сегменте, так и в проектах с повышенными требованиями к качеству – при условии, что выбранный класс фиксируется в договоре между заказчиком и подрядчиком.

В министерстве подчеркнули, что такой подход позволит снизить риск разногласий при приемке квартир в новостройках.

