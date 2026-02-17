Форма поиска по сайту

17 февраля, 13:48

Происшествия

Главный редактор военного журнала "Ахмат" Порсев погиб в зоне СВО

Фото: телеграм-канал "ИНДИЯ "АХМАТ" МО РФ"

Главный редактор военно-патриотических журналов "Ахмат" и "Победоносец", гвардии ефрейтор Павел Порсев погиб в зоне проведения специальной военной операции (СВО), сообщили во всероссийском общественном движении "Союз танкистов России".

Как отметили в организации, Порсев погиб 14 февраля 2026 года. У него был позывной Мажор. В Союзе танкистов России назвали его не только храбрым воином, но и талантливым организатором патриотической работы.

Порсев создал и возглавил журнал "Победоносец", посвященный истории и боевому пути 90-й гвардейской танковой дивизии, а также издавал журналы "Ахмат" и "Алга", внесшие значительный вклад в информационную поддержку участников СВО и сохранение памяти о героях, добавили в организации.

За мужество, проявленное при исполнении воинского долга, Порсев был удостоен ряда государственных и ведомственных наград, в том числе медали "За взятие Авдеевки".

