Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 февраля, 14:49

Политика
Главная / Новости /

Политик Мема: РФ может применить ядерное оружие при вступлении Украины в НАТО

В Финляндии заявили, что РФ может применить ядерное оружие при вступлении Украины в НАТО

Фото: 123RF.com/palinchak

Вступление Украины в НАТО является угрозой для России, поэтому она будет готова применить ядерное оружие, чтобы это остановить. Об этом заявил член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема.

"Я хочу, чтобы лидеры ЕС поняли, что членство Украины в НАТО – это самая большая красная линия России", – написал он на своей странице в соцсети Х.

Он также подчеркнул важность устранения первопричин украинского конфликта. Необходимо, чтобы Украина отказалась от вступления в НАТО. Вместе с тем Мема обратил внимание, что именно отказ Запада от мирных переговоров стал причиной возникновения конфликта между Россией и Украиной.

Ранее Владимир Путин назвал попытки западных государств включить Украину в Альянс второй причиной возникновения кризиса. По словам российского лидера, этот процесс продолжается уже несколько лет и представляет угрозу для безопасности РФ.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил, что Украина не будет участницей НАТО. Бывший украинский лидер Виктор Янукович также назвал возможное вступление Украины в Альянс катастрофой для страны и прямой дорогой к гражданской войне.

Читайте также


политика

Главное

Нужно ли регулировать деятельность блогов о здоровье?

Любые врачебные советы должны находиться под контролем государства

Приносить реальную пользу могут блогеры, которые рассказывают о правах пациентов

Читать
закрыть

К чему приведет новое экспресс-тестирование по слюне для водителей?

Введение экспресс-тестов через слюну направлено на борьбу с наркотиками

Эксперты предполагают, что экспресс-тест даст возможность проверок на лекарства

Читать
закрыть

Введут ли онлайн-продажу товаров "18+" по биометрии?

Мера поможет защитить подрастающее поколение от такой продукции

Однако возможны кражи биометрических данных и использования их в мошеннических схемах

Читать
закрыть

В чем опасность нового аналога "Оземпика"?

Любая из этих форм медикаментов грубо вмешивается в гормональную систему

Снижение веса происходит за счет того, что тормозится моторика желудочно-кишечного тракта

Читать
закрыть

Что изменится в сроках пересдачи теории для будущих водителей?

Дорабатывается проект о назначении повторного теоретического экзамена для тех, кто не сдал практику

В проекте МВД обозначен предельный срок назначения практического экзамена – 60 дней

Читать
закрыть

Как безопасно передвигаться по улицам во время гололеда?

Для возрастных граждан особенно важно иметь обувь с нескользящей подошвой

В идеале нужно уметь группироваться, прижав к себе руки и ноги

Читать
закрыть

Когда ушедшие зарубежные бренды вернутся в РФ?

Зарубежные бренды вернутся, когда ослабнет политизированное давление в их странах

Крупным международным корпорациям было бы выгодно снова прийти в Россию

Читать
закрыть

Когда нейросети заменят людей на работе?

Сейчас у ИИ есть так называемые "галлюцинации"

Эксперты уверены: предпосылок к тому, что ИИ сможет полностью заменить человека, пока нет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика