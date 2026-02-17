Фото: 123RF.com/palinchak

Вступление Украины в НАТО является угрозой для России, поэтому она будет готова применить ядерное оружие, чтобы это остановить. Об этом заявил член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема.

"Я хочу, чтобы лидеры ЕС поняли, что членство Украины в НАТО – это самая большая красная линия России", – написал он на своей странице в соцсети Х.

Он также подчеркнул важность устранения первопричин украинского конфликта. Необходимо, чтобы Украина отказалась от вступления в НАТО. Вместе с тем Мема обратил внимание, что именно отказ Запада от мирных переговоров стал причиной возникновения конфликта между Россией и Украиной.

Ранее Владимир Путин назвал попытки западных государств включить Украину в Альянс второй причиной возникновения кризиса. По словам российского лидера, этот процесс продолжается уже несколько лет и представляет угрозу для безопасности РФ.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил, что Украина не будет участницей НАТО. Бывший украинский лидер Виктор Янукович также назвал возможное вступление Украины в Альянс катастрофой для страны и прямой дорогой к гражданской войне.

