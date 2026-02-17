Форма поиска по сайту

17 февраля, 15:46

Транспорт

Москвичей предупредили о локальных ограничениях движения 18–19 февраля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В среду и четверг, 18 и 19 февраля, в центре Москвы возможны локальные ограничения движения. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Горожан призвали передвигаться по городу на метро, так как поезда не зависят от дорожной обстановки и погоды. Если поездки на автомобиле не избежать, то ведомство рекомендовало водителям заложить дополнительное время на дорогу и заранее построить маршрут.

"Если возможно, перенесите поездки в центр на другой день", – добавили в департаменте.

Ранее сообщалось, что в Москве будет действовать желтый уровень погодной опасности из-за тумана и гололеда с 21:00 17 февраля до 09:00 18 февраля. По данным комплекса городского хозяйства, в городе уже была проведена уборка дорог и тротуаров с противогололедной обработкой. Однако такие работы повторяют каждый раз при выпадении осадков.

Движение перекроют в 2-м Вольном переулке в Москве до 23 мая

