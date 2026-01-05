Участки в районе улицы Адмирала Макарова перекрыли до 26 декабря 2027 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Движение на участках улицы Адмирала Макарова и бокового проезда Ленинградского шоссе перекрыли до 26 декабря 2026 года, сообщили в столичном Дептрансе.

В ведомстве объяснили, что это связано с проведением строительных работ, а маршрут необходимо заранее планировать с учетом перекрытий.

Кроме того, на участках улицы Адмирала Макарова, Никольского тупика, бокового проезда Ленинградского шоссе и местного проезда в районе владения 3А по 5-му Войковскому проезду для движения недоступны одна–две полосы.

Ранее сообщалось, что до 31 декабря 2026 года ограничат движение транспорта на участке Водопроводного переулка. Для проезда будет недоступна одна полоса на участке дороги от дома 84 до дома 88, строения 4, на проспекте Мира.

