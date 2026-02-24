Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 февраля, 18:00

Регионы

В Ленинградском зоопарке скончался амурский тигр Амадей

Фото: телеграм-канал "Ленинградский зоопарк"

В Ленинградском зоопарке умер амурский тигр Амадей. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу зоосада.

Животное ушло из жизни 22 февраля. Причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность.

"Его уход – большая и тяжелая утрата для всех нас. В октябре хищнику должно было исполниться 17 лет", – сказано в публикации.

В зоопарке рассказали, что проблемы со здоровьем у Амадея начались с возрастом. У него развилась дистрофия почек и печени, а также появились изменения в кишечнике. Тигра регулярно осматривали ветеринары, а сотрудники зоопарка учитывали его особенности и проявляли заботу.

Ранее в столичном "Москвариуме" на ВДНХ умерла белуха по кличке Понка. Она ушла из жизни в возрасте 35 лет от полиорганной недостаточности. На момент переезда в океанариум более 10 лет назад у животного уже было серьезное заболевание опорно-двигательного аппарата, которое влекло за собой нарушения работы внутренних органов.

Читайте также


животныерегионы

Главное

Что скрывается за объявлениями о срочной продаже жилья?

Причины срочных продаж нередко связаны с переездом

Однако объявления, где пишут "срочно" несколько раз и ставят низкую стоимость, должны насторожить

Читать
закрыть

Какое лето ждать москвичам в 2026 году?

Лето 2026 года может стать аномально жарким для жителей столицы

Сезон будет умеренно сухим, но с сильными, хоть и редкими, ливнями

Читать
закрыть

Как игрушки brainrot animals влияют на детскую психику?

Видео с brainrot animals часто бывают довольно странными и неоднозначными

Они точно не подходят детям, так как там могут встречаться сцены насилия

Читать
закрыть

Что продают россияне после праздников?

В топе: пены для бритья, мочалки, наборы мыла и гели для душа

Не обошлось и без принадлежностей для офисной работы

Читать
закрыть

Как блокировки IT-сервисов скажутся на рынке труда?

Эксперты уверены: разговоры, что РФ может остаться без удаленки, сильно преувеличены

Резкий перевод всех удаленных сотрудников в офис ударит по экономике бизнеса

Читать
закрыть

Что известно о взрыве автомобиля ДПС у Савеловского вокзала?

Внутри машины находились трое сотрудников, когда к ним подошел неизвестный мужчина и устроил подрыв

Погиб 34-летний старший лейтенант полиции, у него остались жена и двое детей

Читать
закрыть

Как подготовить организм к Великому посту?

Подготовку нужно начинать за несколько дней

Сначала важно скорректировать питьевой режим

Читать
закрыть

Чего ожидать от курса доллара в 2026 году?

Курс доллара США может составить чуть меньше 90 рублей к концу года

Усиление санкционного давления способно негативно повлиять на рубль

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика