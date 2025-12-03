Форма поиска по сайту

03 декабря, 16:33

В мире

В США умер знаменитый аллигатор-альбинос Клод

Фото: AP Photo/Jeff Chiu

Аллигатор-альбинос по имени Клод скончался в США на 31-м году жизни. Об этом сказано на сайте Калифорнийской академии наук в Сан-Франциско, где проживал хищник на протяжении 17 лет.

В администрации академии рассказали, что сперва у аллигатора ухудшился аппетит, после этого специалисты приступили к лечению инфекции. Аллигатору оказали лучшую помощь из возможных.

Теперь его тело будет передано ветеринарной школе университета Калифорнии для проведения вскрытия и выяснения причины смерти.

Клод являлся неофициальным талисманом академии, а также Сан-Франциско. Учреждение собирается провести публичное прощание с аллигатором.

Аллигатор-альбинос родился в 1995 году на ферме в Луизиане. В 2008-м хищник переехал в академию. В связи с генетической мутацией животное имеет белый окрас, а глаза Клода отличаются розовато-красным цветом из-за кровеносных сосудов, которые просвечиваются сквозь прозрачные радужки.

При этом отсутствие пигмента меланина у Клода повлияло на то, что он не может слиться с окружающей средой, как и другие представители его вида. Именно поэтому в дикой природе ему угрожала опасность. В неволе эти хищники могут прожить до 70 лет. Всего в мире существует менее 200 аллигаторов-альбиносов.

Ранее серый волк по кличке Тарзан умер в Московском зоопарке. Причиной его смерти стала онкология. Животное появилось на свет весной 2012 года в Зоосаде в вотчине Деда Мороза в Великом Устюге.

Через год хищник переехал в Московский зоопарк, а после прохождения карантина его поселили вместе с самкой Радой. После смерти Тарзана волчица несколько недель была отстраненной. Сотрудники зоосада придумывали для нее различные обогащения среды и задания во время тренингов, что помогло ей принять потерю.

