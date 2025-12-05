В Москве двое мужчин ворвались в квартиру и напали с ножом на хозяев

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

В Москве двое злоумышленников ворвались в чужую квартиру и напали с ножом на хозяев. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, нападение произошло ранним утром 5 декабря квартире дома на Бутырском Валу. Злоумышленники не менее 29 раз ударили ножом хозяина жилья. Ранения также получила его сожительница. После совершения преступления злоумышленники скрыли следы и сбежали.

В СК заявили, что от полученных ранений хозяин квартиры скончался. Женщину доставили в больницу.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело об убийстве и покушении на убийство. Правоохранители задержали подозреваемых, один из которых оказался сыном пострадавшей. Злоумышленников в ближайшее время доставят в подразделения СК.

В пресс-службе столичной прокуратуры уточнили, что пострадавшими являются 60-летние супруги.

Ведомство координирует работу правоохранителей, контролирует ход расследования инцидента и привлечение злоумышленников к уголовной ответственности.

Ранее в Дагестане мужчина зарезал хозяина дома и попытался сжечь его семью. По данным следствия, все произошло 14 ноября в городе Хасавюрте. Между мужчинами вспыхнул конфликт. В ходе ссоры злоумышленник нанес пострадавшему многочисленные ножевые ранения, от которых он скончался на месте.

После этого мужчина попытался скрыть следы преступления и ударил канцелярским ножом супругу и дочерей погибшего в область шеи. Отмечалось, что злоумышленник уложил их на пол, накрыл одеждой, поджег и сбежал. Пострадавшие смогли выжить.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело за убийство и покушение на убийство.