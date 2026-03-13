Лавров пошутил о работе переводчицы на встрече с гендиректором МАГАТЭ Гросси

Глава МИД России Сергей Лавров пошутил о работе переводчицы на переговорах с гендиректором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси.

Дипломат произносил открытое для прессы вступительное слово на русском языке, при этом велся последовательный перевод на английский. Когда Гросси начал свою речь по-английски, он уточнил, будет ли перевод. На это Лавров ответил отрицательно и сказал, что переводчица "делает это только в одну сторону".

Лавров регулярно отказывается от помощи переводчика на подобных переговорах.

Ранее министр иностранных дел России иронично ответил на вопрос о том, каким должен быть будущий генеральный секретарь ООН. Дипломат пошутил с вопросом "Какой коммунистической партии?"

До этого Лавров шутил про созвучность слова "фактчекинг" с английским ругательством. Он заметил, что некоторые англицизмы очень емкие, поэтому их трудно заменить.