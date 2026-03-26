Депутат ГД Разворотнева вручила награды лучшим сотрудницам сферы ЖКХ

Депутат Госдумы Светлана Разворотнева наградила победительниц всероссийского конкурса "Краса ЖКХ", который объединил специалистов предприятий городского хозяйства. Мероприятие организовано при поддержке партийного проекта "Единой России" "Школа ЖКХ".

Разворотнева указала, что в сфере ЖКХ трудятся не только мужчины: женщины работают на всех уровнях – от диспетчеров и химиков-аналитиков до руководителей управляющих компаний и главных инженеров водоканалов.

"Их скрупулезность и ответственность – гарантия стабильности и порядка в домах миллионов граждан", – добавила Разворотнева.

Сам конкурс, по ее словам, позволяет выделить работниц, которые каждый день решают сложнейшие задачи по обеспечению безопасности и комфорта в городе. Всего на звания лучших претендовали сотни женщин из 49 регионов, включая новые субъекты РФ.

Экспертный совет оценил не только профессиональное мастерство и опыт работы, но и активность в публичной сфере. В итоге одной из победительниц в номинации "Гран-при" стала первый заместитель префекта Южного административного округа Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Людмила Концевая.

