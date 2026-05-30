Более 20 тыс человек привлек Московский детский велофестиваль

Первый в 2026 году Московский детский велофестиваль собрал более 20 тысяч участников и зрителей. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

На Цветном бульваре прошли заезды для 6 возрастных групп: от малышей 3 лет до подростков 14 лет. Кроме того, была подготовлена развлекательная программа.

Гости могли увидеть выступления жонглеров и акробатов из Цирка Юрия Никулина, номера танцевальных коллективов, диджеев и Миланы Стар, мультфильмы на большом экране под открытым небом. Для посетителей подготовили призы и подарки с изображением популярных мультиков и детских фильмов, угощения и напитки, а также мягкие зоны отдыха и игровую площадку с гигантской дженгой.

Детей приглашали посетить городок ПДД с квестами и эстафетами, а также школу безопасности с полосой препятствий, большой раскраской и пазлами. В рамках программы были организованы автограф-сессия с чемпионкой мира по велоспорту Яной Бурлаковой, встречи с героями мультфильмов и персонажами Московского транспорта.

"В прошлом году мы впервые провели велопраздник для маленьких москвичей. Он прошел настолько успешно, что по многочисленным просьбам родителей в этом сезоне организовали сразу 2 Детских велофестиваля", – подчеркнул заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Следующий детский велофестиваль проведут 5 сентября.

Ранее более 77 тысяч человек приняли участие в весеннем велофестивале в Москве, установив рекордный показатель за всю историю мероприятия. Маршрут велозаезда прошел по Садовому кольцу. Чтобы обеспечить безопасность и комфорт, потоки участников разделили по времени.

