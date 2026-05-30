30 мая, 12:21

Собянин: около 3 км дорог построено и реконструировано в зеленоградском районе Крюково

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В районе Крюково Зеленоградского административного округа построили и реконструировали около 3 километров дорог, сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

По словам градоначальника, работы прошли на участке в пределах Кутузовского шоссе, улиц Середниковской и Дмитрия Разумовского.

Он добавил, что у местных жителей появились удобные подъезды к социальным объектам и жилой застройке, а в частности:

  • подъездная дорога к спортивному комплексу, соединенная с Малинской улицей;
  • круговое движение транспорта на пересечении улицы Середниковской и Проектируемого проезда № 707;
  • тротуары и система уличного освещения;
  • велодорожки вдоль участка Кутузовского шоссе и Проектируемого проезда № 707;
  • остановки городского транспорта.

Проведенные работы позволили снизить транспортную нагрузку на Кутузовское шоссе, сформировать альтернативные маршруты и улучшить транспортную доступность района Крюково, население которого превышает 100 тысяч человек.

Собянин добавил, что Москва является одним из лидеров среди регионов по объемам строительства. Развитие дорожно‑транспортной инфраструктуры столицы соответствует целям нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

Ранее мэр Москвы сообщал, что на новой трассе Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе сделают 20 пешеходных переходов. По его словам, на дороге будет очень интенсивное движение, поскольку она соединит пять вылетных магистралей и будет играть важную роль в транспортной инфраструктуре Юго-Западного, Южного, Троицкого и Новомосковского округов.

