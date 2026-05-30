Китайский гонщик погиб в результате аварии на ралли "Такла-Макан"

Фото: AP Photo/Andy Wong

Участник ралли-марафона "Такла-Макан" Чжан Сюцзюнь погиб из-за травм, которые получил в ДТП, произошедшем во время гонки. Об этом сообщило агентство Синьхуа.

Инцидент случился на восьмом этапе. Спортсмен был госпитализирован, однако его жизнь спасти не удалось.

Ралли "Такла-Макан" проходит с 16 мая по 1 июня. В нем участвуют команды из России, в том числе "Камаз-мастер".

Ранее почти 30 машин столкнулись во время гонки NASCAR в США. Массовая авария произошла на трассе в Линкольне, штат Алабама. На 115-м круге один из гонщиков задел едущий впереди автомобиль, который отбросило к барьеру.

Двигавшиеся следом спорткары не смогли увернуться от столкновения. Никто из водителей не пострадал.

