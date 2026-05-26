На экс-пилота "Формулы-1" Сало напали с ножом в Таиланде

Бывшего пилота "Формулы-1" Мика Сало ранили ножом во время отдыха в Таиланде. Об этом он рассказал в беседе с Iltalehti.

На экс-гонщика напали на прошлой неделе в Бангкоке. Он направлялся по оживленной улице, когда его ранили в ногу. Сначала спортсмен не понял, что произошло.

"Почувствовал небольшой удар по ноге – и ничего больше. Метров через 50 какой-то мужчина сказал мне, что у меня течет кровь. Я посмотрел вниз и увидел рану, моя обувь была вся в крови", – отметил Сало.

В больнице Сало наложили 8 швов на мышцу и 20 на кожу. По его словам, рана уже заживает.

"Могу ходить почти нормально, но только на короткие расстояния", – добавил экс-пилот.

Ранее в Италии погиб 25-летний футболист Габриэле Ваккаро. По данным СМИ, на Ваккаро и его друзей напали подростки в момент, когда те шли к машине с коробками с пиццей. Хулиганы потребовали отдать еду, но футболист не согласился это сделать. После отказа 17-летний злоумышленник ударил Ваккаро в шею и живот отверткой.

