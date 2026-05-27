00:28

Силуанов оценил потери бюджета от серого импорта в сотни миллиардов рублей

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Федеральный бюджет России недополучает сотни миллиардов рублей из-за попадания импортных товаров в розничную продажу без обязательных платежей. Об этом в интервью газете "Коммерсант" заявил глава Министерства финансов Антон Силуанов.

По словам министра, в условиях жесткой бюджетной экономии борьба с теневым сектором приобретает критическое значение. Особое беспокойство вызывают поставки из третьих стран через государства Евразийского экономического союза (ЕАЭС), где товары ввозятся без уплаты НДС и таможенных пошлин.

Силуанов подчеркнул, что для устранения этой лазейки правительство подготовило комплекс мер. Предполагается внедрение системы, которая позволит отслеживать реальную доставку грузов при трансграничной торговле.

В качестве ключевого инструмента решения проблемы планируется ввести механизм авансовой уплаты налогов на этапе импорта, а также четкую фиксацию конечного получателя ввозимой продукции.

Ранее Силуанов заявил, что России важно сохранить свой госдолг на безопасном уровне для устойчивости финансов государства. Он также отметил, что уровень госдолга РФ один из самых низких среди стран "Большой двадцатки" – около 17% ВВП.

