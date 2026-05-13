Силуанов заявил, что расчеты за нефть в мире из традиционного доллара переходят в юань

Перебои с поставками сырья через Ормузский пролив вынуждают участников глобального энергетического рынка переходить с традиционных долларовых расчетов на юань. Об этом в интервью РИА Новости заявил министр финансов России Антон Силуанов.

По словам главы Минфина, события последних лет заставляют государства искать более устойчивые и надежные финансовые механизмы, и в текущих условиях национальные валюты выглядят гораздо предпочтительнее.

Силуанов отметил, что основными плательщиками в китайской валюте ожидаемо выступают покупатели из КНР, однако интерес к юаню все чаще проявляют и другие страны, особенно те, кто испытывает на себе политическое давление.

Ранее Силуанов заявил, что бюджет РФ из-за подорожания нефти получит дополнительные 200 миллиардов рублей. При этом он отметил, что уровни поступлений и недопоступлений доходов за последние 2 месяца были одинаковыми. По его мнению, вскоре оба показателя должны практически уравновесить друг друга.