Посол Нечаев дал понять ФРГ, что чаша терпения России переполнена

Посол России в ФРГ Сергей Нечаев во время вызова в местный МИД дал понять, что чаша терпения Москвы переполнена из-за атаки Киева на Старобельск. Об этом сообщила пресс-служба российского министерства иностранных дел.

Отмечается, что Нечаев воспользовался тем, что его вызвали в МИД ФРГ на фоне ударов возмездия российской армии по военным объектам в столице Украины. Посол призвал отнестись предельно серьезно к рекомендации российского ведомства эвакуировать иностранцев и дипломатический персонал из Киева.

Кроме того, Нечаев разочаровался тем, что правительство Германии не нашло слов сочувствия из-за трагедии в Старобельске, и передал дипломатам фото с разрушениями.

МИД России накануне рекомендовал иностранцам как можно скорее покинуть Киев, а местным жителям – не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры, поскольку Вооруженные силы России будут наносить удары.

Целями атак указывались центры принятия решений и командные пункты. Удары будут ответом на атаку Киева по Старобельску, в ходе которой погиб 21 человек, а более 60 получили ранения различной степени тяжести. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о теракте.

