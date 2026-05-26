Сергей Собянин: Москва входит в число мировых центров разработки видеоигр

Видеоигровая индустрия стала одним из ключевых экспортных направлений креативной экономики Москвы. Только за прошлый год столичные компании заключили контракты с зарубежными партнерами на сумму свыше 1 миллиарда рублей. Об этом заявил в МАХ Сергей Собянин.

Одним из центров развития отрасли стал Московский кластер видеоигр и анимации в Сколкове. На площадке работают более 50 студий, которые создают почти 170 проектов для российского и международного рынков.

По словам Собянина, кластер оснащен современным оборудованием и охватывает полный цикл разработки анимационного и игрового контента. Здесь проходят крупные отраслевые мероприятия, включая Московскую международную неделю видеоигр, турниры, конференции и "Киберсубботы". Всего на площадке уже состоялось более 60 мероприятий, которые посетили свыше 50 тысяч человек.

Кроме того, в апреле в Бразилии прошли Фестиваль московских игр и бизнес-миссия с участием 10 российских компаний. По итогам поездки было подписано соглашение с центром Brasilia Game Hub, а также прорабатываются еще 15 контрактов между московскими и бразильскими партнерами.

Ранее сообщалось, что с 3 по 6 декабря 2026 года в Москве пройдет фестиваль популярной культуры "Comic Con Игромир". Гостей ждут встречи со звездами, эксклюзивные показы грядущих игровых и киноновинок, автограф-сессии с кумирами и возможность приобрести уникальный фестивальный мерч. На двух сценах пройдут презентации свежих релизов, конкурсы косплея, Q&A-сессии, розыгрыши и другие развлечения.