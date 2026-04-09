09 апреля, 15:47

Технологии

"Comic Con Игромир" пройдет в Москве в декабре 2026 года

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

С 3 по 6 декабря 2026 года в Москве пройдет фестиваль популярной культуры "Comic Con Игромир". Об этом сообщается на официальном сайте мероприятия.

"В 2026 году событие продлится четыре дня вместо трех. Первый день станет эксклюзивным для обладателей категорий билетов "Вип" и "Супер Вип", а с 4 по 6 декабря фестиваль откроется для всех посетителей", – говорится в сообщении.

Гостей ждут встречи со звездами, эксклюзивные показы грядущих игровых и киноновинок, автограф-сессии с кумирами и возможность приобрести уникальный фестивальный мерч. На двух сценах пройдут презентации свежих релизов, конкурсы косплея, Q&A-сессии, розыгрыши и другие развлечения.

В кинозале пройдут премьеры, а также встречи с создателями фильмов. Разработчики и инди-команды представят свои проекты на специальных стендах и в игровых зонах.

Ранее Сергей Собянин рассказывал, что создание кластеров кино и видеоигр в Москве имеет экономический и политический смыслы. По его словам, потребляемый контент формирует картину мира граждан, их понимание реальности и приоритетов.

Столица совместно со "Сколково" и кинокластером намерена создать крупнейший в мире центр производства кино, медиа, игр и анимации.

технологиифестивалигород

