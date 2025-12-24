Сергей Собянин рассказал о значении создания кластеров кино и видеоигр

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Создание кластеров кино и видеоигр имеет экономический и политический смыслы. Об этом рассказал Сергей Собянин в рамках ежегодного отчета в Мосгордуме о результатах деятельности столичного правительства.

"В результате реализации этих проектов (московского кинокластера и технопарка индустрии видеоигр в "Сколкове") мы создадим один из крупнейших в мире кластеров производства кино, медиа, видеоигр и анимации", – подчеркнул он.

По словам мэра столицы, от того, что смотрят граждане и во что они играют, зависит их представление о мире, его устройстве и приоритетах.

Ранее Собянин рассказал о перспективах развития киберспорта в столице. Мэр заявил, что не уверен, можно ли назвать это направление стратегической целью, однако назвал его "модной историей". Также он напомнил, что в Москве проводится около 200 различных киберспортивных турниров.

Собянин отметил достижения столичных спортсменов на всероссийских турнирах и подчеркнул значимость того, кто именно создает игровой контент.

