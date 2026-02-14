Форма поиска по сайту

14 февраля, 09:12

Политика
WP: частичный шатдаун министерства внутренней безопасности начался в США

Частичный шатдаун министерства внутренней безопасности начался в США – СМИ

Фото: depositphotos/BrandonSeidel

Из-за отсутствия необходимого финансирования начался частичный шатдаун структур министерства внутренней безопасности США, сообщает Washington Post.

По данным СМИ, значительная часть средств министерства была исчерпаны утром в субботу, 14 февраля, после того как переговоры между Белым домом и демократами в конгрессе по вопросу новых ограничений федеральных иммиграционных агентов "зашли в тупик".

Шатдаун охватил около 13% федеральных гражданских госслужащих. Кроме того, большинству из затронутых служащих придется продолжить работу без заработной платы до разрешения кризиса.

Ранее шатдаун произошел в США 1 октября 2025 года. Конгресс страны не смог согласовать госбюджет и правительство приостановило свою работу.

Президент Дональд Трамп пригрозил сокращением ряда госслужащих и прекращением финансирования некоторых проектов, поддерживаемых демократами. Позднее он выразил готовность к сотрудничеству с партией.

10 ноября 2025 года сенат США одобрил пакет законопроектов по финансированию правительства. Спустя время Трамп подписал документ, прекратив самый продолжительный шатдаун в истории страны.

Еще одна частичная приостановка работы правительства произошла в полночь 31 января, поскольку истек срок финансирования, а конгресс США не утвердил бюджет на год. Шатдаун завершился 3 февраля.

