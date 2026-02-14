Захарова назвала заявления о якобы отравлении Навального информационным вбросом

Фото: ТАСС/Валентин Егоршин

Заявления о якобы отравлении политика Алексея Навального (включен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов) ядом лягушки являются информационным вбросом стран Запада. Об этом ТАСС заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее Германия, Великобритания, Нидерланды, Швеция и Франция распространили совместное заявление, утверждая, что Навальный якобы был отравлен эпибатидином – ядом, извлекаемым из кожи эквадорской лягушки-древолаза. В связи с этим представители этих стран обвинили Россию в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия.

"Будут результаты анализов, будут формулы веществ – будет и комментарий. Без этого все разговоры и заявления – это информационный вброс с целью отвлечения внимания от насущных проблем Запада", – сказала она.

Захарова отметила, что западные страны повторно поднимают тему Навального вместо предоставления данных по расследованию других инцидентов.

В свою очередь посольство РФ в Лондоне назвало заявления стран Запада "цирковым представлением" и "некропропагандой".

Дипведомство указало на "чрезмерно услужливое" вовлечение аффилированных СМИ, действующих в координации с политическими структурами и спецслужбами Запада. По мнению посольства, даже после кончины российского гражданина Лондон и европейские столицы продолжают использовать его образ в своих целях, не давая покоя.

Навальный скончался в исправительной колонии № 3 16 февраля 2024 года. По заявлению директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина, политик умер своей смертью. Он также отметил, что не считает Запад причастным к смерти политика.