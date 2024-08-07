Мосгорсуд признал законным заочный арест Юлии Навальной

Фото: AP Photo/Jean-Francois Badias (Юлия Навальная внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Мосгорсуд признал законность заочного ареста Юлии Навальной (внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) по делу об участии в экстремистском сообществе. Об этом сообщает РИА Новости из зала суда.

Заседание прошло в закрытом формате, публику допустили лишь до оглашения итоговой части самого решения. Таким образом, суд отклонил апелляцию стороны защиты и оставил в силе решение Басманного суда Москвы, вынесенного 9 июля о заочном аресте на 2 месяца Навальной. Срок исчисляется с момента экстрадиции на территорию РФ или с момента задержания в России.

По версии следствия, Навальная скрылась от органов предварительного следствия, поэтому ее объявили в розыск. По статье об участии в экстремистском сообществе ей грозит лишение свободы на срок от 2 до 6 лет.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Навальная и остальные уехавшие оппозиционеры все больше теряют свои корни и связь с Родиной. Такое заявление он сделал, комментируя сообщения оппозиционеров из-за рубежа о якобы нелегитимности прошедших выборов президента РФ.

