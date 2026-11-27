Фото: MAX/"МЧС Красноярского края"

Число погибших в результате аварии с участием рейсового автобуса и двух грузовых автомобилей в Красноярском крае возросло до 5 человек. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

Кроме того, до 13 увеличилось число пострадавших, добавили в региональном Минздраве. Среди раненых также есть несовершеннолетний. 11 из них доставлены в Иланскую районную больницу, 2 – в Канскую межрайонную больницу. Врачи оказывают им всю необходимую помощь. В МЧС уточнили, что психологи выехали на место смертельной аварии.

В свою очередь, региональный главк МВД заявил, что после ДТП ввели реверсивное движение на 1 080 километре федеральной трассы Р-255 "Сибирь" в сторону Канска для всех транспортных средств. В ведомстве уточнили, что на дороге сохраняется сложная обстановка, проезжая часть скользкая.

Авария произошла на участке трассы Р-255 "Сибирь" в Иланско-Нижнеингашском округе. Там автобус выехал на встречную полосу и допустил столкновение сначала с одним грузовиком, а затем – со вторым. Возбуждено уголовное дело. Обстоятельства ДТП выясняются.

