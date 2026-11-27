27 ноября, 06:10Общество
До минус 4 градусов и снегопад ожидаются в Москве 27 ноября
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В пятницу, 27 ноября, в столице ожидается облачная погода. Местами пройдет небольшой снег, на отдельных участках дорог возможна гололедица. Такой прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра России.
Днем температура воздуха в Москве составит от минус 4 до минус 2 градусов. Ночью похолодает до минус 5 градусов.
Ветер будет северо-западным, его скорость составит 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление ожидается в пределах 751–756 миллиметров ртутного столба.
В Подмосковье днем столбики термометров покажут от минус 6 до минус 1 градуса. В ночные часы местами температура опустится до минус 7 градусов.
Ранее синоптики предупредили, что снежный циклон продолжит влиять на погоду в Московском регионе и 28 ноября. Местами ожидается снег, а порывы северо-западного ветра могут достигать 12 метров в секунду.